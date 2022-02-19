أخبار مصرية

بيان عاجل من السكة الحديد حول الطقس السىء

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فهمى غالى 2022-02-19 15:20 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الهيئة، تخفيض سرعة القطارات الأمر الذى يؤدى إلى تأخير بعض القطارات بالوجة القبلى لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجه البحرى، بالإضافة إلى مدة التهدية التى تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، خصوصًا وأن الهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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