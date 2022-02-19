بيان عاجل من السكة الحديد حول الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الهيئة، تخفيض سرعة القطارات الأمر الذى يؤدى إلى تأخير بعض القطارات بالوجة القبلى لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجه البحرى، بالإضافة إلى مدة التهدية التى تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، خصوصًا وأن الهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.