محافظ الفيوم يناقش مع مدير برنامج الأغذية العالمى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، برافين اجراوال، مدير برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجالات التعليم، وتمكين المرأة، ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية.





حضر اللقاء، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وآلاء زهيرى مسؤول الشراكات ببرنامج الأغذية العالمى، وأشرف أديب مسؤول برامج تحسين سبل المعيشة، ونيفين صامويل المسئول الميدانى للبرنامج.

استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع جهود الدولة لتمكين المرأة ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، ومنها صيد الأسماك لما تتميز بها المحافظة من بحيرات طبيعية، مطالباً مدير برنامج الأغذية العالمى بالمشاركة أكثر فى تلك المجالات، فيما أوضح مدير برنامج الأغذية العالمى مجالات عمل البرنامج الحالية والمستقبلية بمحافظة الفيوم، فى مجالات التعليم، وتمكين المرأة المعيلة، ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وأعرب عن ترحيبه بتوسيع أطر التعاون مع المحافظة فى تنفيذ أنشطة أخرى، مع التركيز على دعم الحرف اليدوية والمجالات القائمة على حرفة صيد الأسماك، بهدف تمكين السيدات من الاستدامة فى مشروعاتهن، بما يضمن لهن فرص عمل والنهوض بمستوى معيشتهن.

وشملت زيارة مدير برنامج الأغذية العالمى لمحافظة الفيوم زيارة قرية الإعلام، ومركز شباب سيلا، ومدرسة مقار خليل المجتمعية التى تضم 63 طالباً وطالبة، وزيارة السيدات المنتفعات من مكون سبل المعيشة بمقر مشاريعهن.

يذكر أن أنشطة برنامج الأغذية العالمى بمحافظة الفيوم شملت تقديم وجبات التغذية المدرسية لـ18929 طفلاً بعدد 611 مدرسة مجتمعية يومياً بجميع أنحاء المحافظة، حتى عام 2019، وتقديم تحويلات نقدية لأسر طلاب المدارس المجتمعية كحوافز للالتحاق بالمدارس وحمايتهم من الصدمات.

كما ساعد البرنامج على دمج التكنولوجيا فى التعليم من خلال تحويل 168 مدرسة مجتمعية إلى مدارس ذكية، لتمكين الوصول إلى المواد التعليمية على الإنترنت ومنصات التعليم الحكومية، وإعادة تأهيل 559 مدرسة مجتمعية، فضلاً عن برامج التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة الريفية، وخدمات الإقراض والتسويق للسيدات، وبرامج التغذية للأطفال دون سن الثانية وأمهاتهم والأطفال والمراهقين فى سن المدرسة وأولياء أمورهم.