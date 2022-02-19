القومي للمرأة يعلن رفضه تصريحات مقدمة برنامج كلام الناس على قناة ام...

يعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه الكامل لما بدر من تصريحات للاعلامية مقدمة برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة mbc مصر فى الحلقة التى اذيعت أمس ١٨ فبراير ٢٠٢٢ ،حيث تناولت خلالها الموضوع المعروف إعلاميا ب "عروس الإسماعيلية " حيث جاء مضمون تصريحاتها قبولها وتصالحها مع ما تعرضت له العروس من عنف وإهانة وترهيب على مرأى ومسمع من الجميع فى الوقت الذى انتفض فيه المجتمع المصرى لادانة هذا السلوك المشين ،

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن بالغ استياءها من هذه التصريحات التى لا تليق أن تصدر عن اعلامية مصرية أولى بها أن ترفض مثل هذه الجرائم التى تسيء إلى المرأة المصرية والى المجتمع بأسره ، وتتعارض مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لحماية المرأة من جميع اشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014 وما تم ترجمته من نصوص قانونيه لهذه المادة ، كما تعد تصريحاتها مخالفة صريحه لميثاق الشرف الاعلامى الذى يؤكد ضرورة الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية ،كما تعد هذه التصريحات تبرير وتحريض على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة .

ويهيب المجلس القومي للمرأة بقناة ام بي سي مصر بضرورة الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية عند تناول وعرض قضايا المرأة المصرية التى تحظى باهتمام قوى ومباشر من القيادة السياسية المصرية التى تحترم المرأة المصرية وتقدر دورها ومكانتها إيمانا بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى.

ويؤكد المجلس رفضه التام لاى تبرير او تحريض على استخدام العنف ضد المرأة يقوم به اى شخص تحت اى مبرر، خاصة وان المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانتها وتكفل لها الحماية بحكم الدستور .