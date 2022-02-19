«كنوز مصر» تتلألأ على مسرح برنامج «الدوم» في استعادة لافتة لـ«القوى الناعمة»

/680274/كنوز-مصر-تتلألأ-على-مسرح-برنامج-الدوم-في-استعادة-لافتة-لـالقوى-الناعمة

تستعيد مصر ريادتها على كافة الأصعدة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد البلاد، حيث عادت مفاتيح القوة بيد الدولة المصرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية والدبلوماسية، لنكون بصدد تجربة تثبت عودة "القوى الناعمة" المصرية مرة أخرى، وذلك من خلال برنامج تليفزيوني "الدوم" شديد الضخامة لاكتشاف "كنوز المواهب" المصرية.

«عقول رائدة» وراء الفكرة التي يمتزج فيها «أمل المستقبل» في الفن بالثقافة بالإعلام

يرصد دوت الخليج حالة التفاف الأسر المصرية والملايين من المتابعين، لبرنامج الدوم، والذي خطف الأنظار واستحوذ على الاهتمام وجذب الرأي العام المصري والعربي، بانطلاق قطاره الفني والإذاعي والتليفزيوني لاكتشاف المواهب المصرية في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

قامات كبرى

انطلق برنامج الدوم ببناء متكامل على صعيد "الإعداد والتجهيز" للبرنامج في حضور كوكبة من ألمع وأكبر القامات الفنية المصرية لاكتشاف الشباب الموهوبين، وقد بدأ الحضور اللافت للشخصيات الرسمية المعبرة عن الدولة المصرية في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما حظى البرنامج بفرصة أثبتت أنه "ولد كبيرا" في ظل حضور عدد من نجوم الفن والغناء والإعلام، على منصات التحكيم والتتويج، منهم: حميد الشاعري، وأمير كرارة، وهاني رمزي، ويوسف الشريف، وزوجته إنجي علاء، ويسرا، وكريم عبد العزيز، وشريف منير، وهالة صدقي، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وأشرف زكي، والكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرج طارق العريان، والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.

عقول رائدة

تحقق الوجوه التي تصدرت برنامج "الدوم" النجاح الساحق والباهر له رغم بدايته منذ فترة ليست بالطويلة، إلا أن هناك "عقول رائدة"، تكمن في خلفية المشهد الذي تستعيد خلاله الدولة المصرية ريادتها، من أجل إحكام "التخطيط والتدبير والتنفيذ"، لكبرى الأعمال الفنية والثقافية والمناسبات الرياضية والاجتماعية، والتي تشكل قوام القوى الناعمة المصرية للتأثير في محيطها العرب وإقليمها العالمي.

يستحق صاحب فكرة تدشين وإطلاق برنامج الدوم، التحية والتقدير البالغ، على اهتمامه وحرصه باكتشاف المواهب المصرية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب المصري المبدع والملهم، وقد ظهر ذلك الحرص في تصريحات أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جاء فيها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالشباب المصري دائمًا وبالنشئ في كل الأعمار.

كيان وطني

حالة الشكر التي توجه بها وزير الشباب إلى الرئيس السيسي، صاحبت حالة إجماع من الخبراء والمراقبون على حرص الرئيس السيسي على رعاية الشباب المصري، صاحبه شكر آخر لمجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وصفها الوزير بأنها الكيان الوطني والاقتصادي في هذا المجال، خاصة أن البرنامج يهدف إلى الخدمة المجتمعية، في مجال اكتشاف المواهب في الفنون والثقافة والرياضة.

مشروع قومي

برزت الأهمية الكبرى للبرنامج فيما ذهبت إليه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي عزفت مقطوعة موسيقية على آلة الفولت، في حفل الافتتاح، أكدت لـ«ON»، أن فكرة اكتشاف المواهب موجودة دائمًا، وأضافت الوزيرة، أن المميز في «الدوم»، أنه مشروع قومي وضخم، مشيدة بأنه برنامج مصري 100%، لافتة إلى أن الموروث المصري ثقافيا وفنيا به مواهب كثيرة، ويجب الوصول إليها.

وأوضحت أنه من خلال هذا البرنامج العظيم، سيصل المشروع إلى كل محافظات مصر، وكل النجوع والقرى، وسيكتشفوا مواهب عظيمة في الغناء والمسرح والتقديم، متوقعة أن يكون الطموح أكبر في المشروع، ويشمل كل المواهب في مصر، ليشكل بذلك البرنامج حالة "فريدة" من التقاء الفن بالثقافة بالإعلام بمواهب الشباب، وهي الحالة التي تليق بمنطلقات ومستهدفات "الجمهورية الجديدة".