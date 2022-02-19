/680278/بعد-تصريعات-ياسمين-عز-نهاد-أبو-القمصان-لـ MBC-مصر مذيعينكو-مايقدروش-يقولو-كده-فيMBC-السعودية

بعثت نهاد أبو القمصان عدة رسائل بخصوص واقعة عروس الاسماعيلية، موجهة حديثها للنائب العام بشأن حماية القانون لهذه البنت اليتيمة والمضطرة على حسب قولها، نداعية أيضا شعب الإسماعيلية بمقاطعة هذا الشاب الذي قام بضرب عروسته ليلة زفافها في سوق الخضار.

دوت الخليج

نهاد أبو القمصان توجه رسائل بعد واقعة الإسماعيلية

جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة:”

النائب العام : البنت يتيمة و اتنازلت مضطرة، ازاي القانون يحميها ؟ وفين حق المجتمع ؟

الرجالة الصعايدة :علمو العريس (ضراب الستات) ان الرجالة ما يضربوش ستات واللي يمد ايده علي ست ولو بنت عمه بنقول عليه إيه ونعمل فيه ايه؟

ستات الاسماعيلية: بدل ما انتو زعلانيين علشان البنت اليتيمة اللي مغلوبة ومضطرة ، هاتو حقها وقاطعوه هو وعيلته في سوق الخضار

قناة MBC مصر :اوقفوا الترويج للعنف ضد المرأة . مذيعينكو ما يقدروش يقولو الكلام الاجرامي دا فيMBC السعودية

نهاد أبو القمصان للمعترضين على دعوى الأزهر بشأن الكد والسعاية:« ما تعرفوش في القرأن غير مثنى وثلاث»

علقت نهاد ابو القمصان على دعوة شيخ الأزهر إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” لحفظ حقوق المرأة العاملة والداعمة لزوجها، قائلة:" ان هذا الحق هو حق الست الشقيانه مع زوجها من اجل تكوين ثروة لهما.. حيث انها تقوم بالعمل والمساهمة معه بكل شيء".

وتابعت ابو القمصان خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية فيس بوك:" ان هناك بعض الستات يقوموا بالتنازل عن حقوقهم ويقوموا بكتابة الممتلكات باسم ازواجهم على الرغم انها قد تكون صاحبة النصيب الاكبر في المال.. ويفضل الوضع كما هو ".

نهاد أبو القمصان تستشهد بواقعة امرأة توفى زوجها في عهد الخليفة عمر

واستشهدت نهاد أبو القمصان بقصة الزوجة التي توفى زوجها في في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب، والتي كانت نساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم، بينما كان زوجها تاجرًا، وكل واحد يعمل بما عنده حتى اكتسبوا أموالا على الأصناف.

وتابعت أنه لما مات الزوج وترك أراضي ودورا وأموالا فأخذ ورثته مفاتيح المخازن واقتسموا ذلك، ثم ترافعت مع الورثة إلى عمر بن الخطاب، فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء سعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولد.