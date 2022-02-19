/680279/عرض-فيلم-للإيجار-بطول-خالد-الصاوي-في-هذا-الموعد

يستعد صناع فيلم «للإيجار»، الذي يخوض بطولته الفنان الكبير خالد الصاوي، لبداية خروج العمل للنور، وذلك من خلال عرضه بسينما الهانجر، في يوم الاثنين المقبل.

دوت الخليجيرصد تفاصيل لفيلم للايجار الذي يخوض بطولته خالد الصاوي

ويعرض الفيلم ضمن فاعليات نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز, ويخوض بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم الفنان عصام السقا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويق كوميدى عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التى يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصا تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذى توفى منذ فترة قصيرة فى ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

خالد الصاوي يتألق في فيلم تماسيح النيل

وعرض للفنان خالد الصاوي ميؤخرا، فيلم «تماسيح النيل»، الذي تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

أبطال فيلم تماسيح النيل

فيلم «تماسيح النيل» يخوض بطلزته نخبة من نجوم الفن الذي ظهروا في العرض الخاص للعمل والذي بينهم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

خالد الصاوي يكشف أدوار يرغب في تأديتها

وكانت قد أُقيمت ندوة الفنان خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، بحضور عدد من الفنانين بينهم إلهام شاهين وسلوى خطاب، والذي كشف من خلالها عن أدوره التي يحب أن يمارسها اذ قال: “"أول ما بدأت اعمل مشهد في التمثيل كانوا بيشوفوني يا ظابط يا وكيل نيابة، بس حاولت اغير وجهة النظر دي، وقعدت فترة مش بعمله خالص ولما كبرت بدأوا يدوني دور عميد، بس أنا راجل مسخرة وبحب الادوار المجنونة، ومبحبش نحشر الاخلاق في الفن”.