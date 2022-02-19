جراحة نادرة لطفلة عمرها عام بمستشفى أسوان الجامعى

جدة - نرمين السيد - كانت الطفلة تعانى من ضيق فى التنفس وانخفاض نسبة الأوكسجين بالدم وتبين وجود اشتباه جسم غريب بالقصبة الهوائية الفرعية اليمنى، وتم على الفور إجراء منظار صلب على الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب.
وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بأسوان، فى تصريح اليوم السبت، إن القسم قام أيضا بإجراء تدخل جراحى لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما تعانى من مرض السكرى، وقد دخلت فى غيبوبة سكر ووضعت على جهاز تنفس صناعى لمده أسبوع ثم أصيبت باختناق وتوقفت عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى لها ونقلها فورا لغرفة العمليات، وتم عمل استئصال لجزء من القصبة الهوائية الضيق، وإعادة توصيل القصبة الهوائية، مشيرا إلى تحسن حالتها الآن عقب حجزها بقسم عناية جراحة القلب والصدر.
من جانبه، قال الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، إن قسم جراحة القلب والصدر ، قام أيضا بجراحة لرجل يبلغ من العمر 55 عاما من محافظة قنا، كان يعانى من ارتجاع شديد بالصمام الميترالى، وتم إجراء عملية جراحة قلب مفتوح وتم استبدال الصمام الميترالى، وعقب تحسن حالته تم التصريح بخروجه من المستشفى.
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