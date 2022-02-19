وزير الزراعة يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى معرض «إكسبو دبى»

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلقى القصير محاضرة غدا الأحد فى جناح مصر بالمعرض يتناول فيها الفرص والتحديات فى قطاع الزراعة ويستعرض جهود مصر فى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما يستعرض النهضة الزراعية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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