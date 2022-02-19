الإعلام البريطانى يشيد بطيار مصري حقق هبوطا ناجحا بمطار هيثرو رغم الرياح...

أشادت وسائل الاعلام البريطانية بطيار مصري بعد نجاحه في الهبوط بمطار هيثرو رغم الرياح الشديدة التي ضربت البلاد .

ونشرت صحيفة “التليجراف” البريطانية فيديو يظهر براعة الطيار المصري، لحظة هبوطه بسلاسة وبراعة من المرة الاولي، عكس باقى الطائرات الاخري التي اضطر سائقيها اللي الدوران اكثر من مرة للهبوط بسبب شدة الرياح.

يذكر أن ، هيئة الأرصاد البريطانية أعلنت عن تحذيرات نادرة للسكان بما فيها العاصمة لندن من الرياح القوية بسبب العاصفة يونيس، التى ضربت البلاد مؤخرا .

وطالبت الحكومة البريطانية ملايين من الناس بالبقاء فى منازلهم لتجنب الرياح التى تصل سرعتها إلى 90 ميل فى الساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.