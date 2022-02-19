/680284/آخرهم-أباحت-ضرب-الرجل-للمرأة-تصريحات-تضع-ياسمين-عز-في-مرمى-الإنتقادات

هشتاج يطالب بإحالتها للتحقيق، وهجوم شرس عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا فعلت ياسمين عز لإثارة كل هذه البلبلة حولها، هل تفعله عن قصد بغرض ركوب التريند، أم تصريحاتها تخرج تلقائيا بناءا اعتقاداتها الشخصية، كل هذه التساؤلات نرصد إجابتها خلال التقرير الاتي.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير أزمات ياسمين عز خلال الفترة الماضية

صدمت ياسمين عز الجمهور في الساعات القليلة الماضية، بتصريحات نارية أيدت من خلالها دعمها لضرب الرجل للمرأة، ما جعل السوشيال ميديا تنقلب رأسا على عقب، أتى ذلك في ظل الحديث عن واقعة عروس الاسماعيلية، فقال خلال برنامجها كلام الناس: ««لو كل واحدة جوزها قالها كلمة أو خطبها خبطة اتطلقت، فستات مصر كلها هتقعد في بيوتها، الراجل طبعه حامي وحمش ومراته دورها إنها تحتويه».

ياسمين عز تنصح النساء بالصمود أمام ضرب الرجل

وتابعت عز: «ضل راجل ولا ضل حيطة، سعادة المرأة في وجود الرجل، زمان كانو ديما بيقولي سي قبل الاسم، معناها سيدي وتاج راسي، جربي قوليله ياسيدي ويا تاج راسي وشوفيه هيشيلك في عينه ازاي»، تلك التصريحات جعل الجمهور يثور على عز، مطالبين بضرورة إحالتها للتحقيق.

ياسمين عز وتصريحات هدايا عيد الحب

وفي أيام قليلة ماضية، تصدرت ياسمين عز مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد تصريحها عن هدايا عيد الحب في إحدى حوارتها مع الإعلامي أسامة منير، مؤكد أن المرأة لا يجب أن تعطي للرجل هدية في عيد الحب، بينما الرجل يهديها بألماظ لانه دائما وابدا أعلى منها في كل شيء، مما استعجب الجمهور لريائها الذي أسماه البعض بالرجعي.

ياسمين عز وأزمتها مع حسن شاكوش

وفي إحدى لقائتها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وصديقه حمو بيكا، مازحت ياسمين شاكوش واصفة إياه بالسوسة، ليرد عليها الاخير قائلا: «انتي تعرفيني»، وبدأ الجمهور يتداول مقطع الفيديو عبر صفحاتهم المختلفة لتتصدر ياسمين عز محركات البحث مرة أخرى.

الجدير بالذكر أنه المرة الوحيدة التي لاقت ياسمين عز استحسان من الجمهور هو موقفها مع الإعلامي مفيد فوزي عندما عاتبها لعدم وقوفها لاستقباله جيدا، لتبرر ياسمين عز موقفها بكل لباقة بأن ما منعها معدات تستخدمها في التقديم، ثم اعتذرت منه وختمت الحلقة بالوقوف له وشكره ومدحه على وجوده معها في الحلقة.