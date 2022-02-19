/680287/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-أمام-نوريتش-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم السبت، ضد نظيرة نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول لمواجهة نوريتش

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

في خط الدفاع: فيرجيل دايك –جوجوميز – تسيميكاس – جويل ماتيب

في خط الوسط: جوردان هندرسون – ناني كيتا – تشامرلين

في خط الهجوم: سايد ماني – محمد صلاح –لويس دياز

القنوات الناقلة

يخوض فريق ليفربول ضد فريق نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 1

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان

حاول ليفربول الفريق الضيف أن يفتتح التسجيل في المباراة ولكن دفاعات الفريق الإيطالي على أرضية تعطيه الأفضلية، أمام الإنجليزي وينجح في توقف ماهجمي الريدز.

حاول إنتر ميلان في الشوط الأول بأخطر الفرص عن طريق إيفان بيريستش، ولكن لم تتلتقي بغير العارضة الأفقية لمنع الفريق الإيطالي من التقدم.