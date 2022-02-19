/680292/وفاة-وإصابة-10-عمال-في-انهيار-مدخنة-مصنع-طوب-بميت-غمر-فيديو

لقي 5 عمال مصرعهم، وأصيب 5آخرون فى انهيار مدخنة لمصنع طوب بناحية قرية أبو نبهان مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حيث تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بناحية قرية أبو نبهان، التابعة لمركز ميت غمر. «دوت الخليج» قامت ببث مباشر من موقع الحادث، كشف خلاله شهود العيان تفاصيل الواقعة وكيف تم انتشال المصابين من تحت الانقاض حيث أنتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وضباط المباحث، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة وآخرين. تقديم المساعدات الفورية إلى المصابين وأنتقل العميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إلى مكان الحادث، ووجه بتقديم المساعدات الفورية إلى المصابين، ومعرفة أسباب الحادث، وجاري رفع الأنقاض من مكان الحادث، والكشف عن إذ كان هناك مصابون آخرون، وكلف رئيس المدينة بكشف أسباب انهيار المدخنة.

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