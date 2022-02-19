بهاء أبو شقة: الدول العربية نجحت فى وأد شأفة الإرهاب والتطرف..ونرفض التدخل فى شؤوننا..ونرحب باى تعاون وانفتاح مع كافة البرلمانات للتعاون المشترك

/680296/بهاء-أبو-شقة-الدول-العربية-نجحت-فى-وأد-شأفة-الإرهاب-والتطرفونرفض-التدخل-فى-شؤونناونرحب-باى-تعاون-وانفتاح-مع-كافة-البرلمانات-للتعاون-المشترك

القى المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ كلمة المجلس امام البرلمان العربي نقل في بدايتها تحيات وتقدير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الي رئيس البرلمان العربي واعضائه، مؤكداً ثقته فى ان تأتي اعمال المؤتمر بما فيه الخير لامتنا العربية واوطاننا الغالية.

دوت الخليج

كلمة المستشار بهاء أبو شقة أمام المؤتمر الرابع للبرلمانات العربية

وتناول أبو شقة، في الكلمة عددا من القضايا والملفات التي تهم شعوبنا العربية، حيث اكد ان دولنا العربية نجحت فى ؤاد شأفة الارهاب والتطرف الذى لم ولن يجد فى اراضينا الطيبة وبين شعوبنا السمحة ملاذا، مشيراً إلي أن ذلك جاء بفضل الادوار المنوطة بالجهات المعنية بدولنا ووفق الدور النموذجى، الذى اضطلعت به مجالسنا وبرلماناتنا فى سن القوانين والتشريعات لمناهضة تلك الجرائم النكراء وكذا الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربى فى المنظومة القانونية العربية وفى مقدمتها اتفاقيات مكافحة الارهاب، وغسل الاموال وتمويل الارهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأشاد المستشار بهاء أبو شقة، خلال كلمته فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، بالجهود التي تبذل فى اطار التعاون البرلمانى العربى ومن خلال مجالسنا وبرلماتنا لمواكبة التطورات فى الجرائم الارهابية بسن القوانين والتشريعات لمكافحتها .

وأوضح وكيل "الشيوخ "ان دولنا وقياداتنا الحكيمة ومؤسساتها وبرلماناتها قد كرست عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى اعلاءً للمبادئ الدولية المستقرة فى هذا الشأن، مؤكداً انه لن يتم السماح لاحد بالتدخل فى شئوننا وان البرلمانات العربية ترحب باى تعاون وانفتاح مع كافة البرلمانات للتعاون المشترك .

وتناول (ابو شقة) في كلمته قضية الأمن المائي مؤكداً لاأنه بالتعاون والعمل المشترك نستطيع تجاوز كافة التحديات والتعاطى مع قضايا الامن المائى العربى بنقل الخبرات وتعزيز عمل حكوماتنا لتحقيق الامن المائى العربى عبر المشروعات الوطنية العربية لتحلية المياه وغيرها وفى صون الامن المائى العربى تفعيلا للمقررات الدولية الراسخة فى شأن المجارى المائية الدولية .

وأشار وكيل الشيوخ الي ان الدول العربية قد خطت بكافة مؤسساتها خطوات واعدة نحو تمكين المرأة والشباب فى منظومة التنمية للنهوض بمجتمعاتنا العربية التى تعرف قيمة المراة ودورها فى كافة المناحى ، مؤكداً انها حققت ايضاً تقدما بارزا فى قضايا التعليم والقضاء على الامية الابجدية والرقمية والتكنولوجية لافتأ الي انه لايزال لدينا الكثير من الجهد لمواكبة التطور العلمى المتلاحق ونعاهد شعوبنا وقياداتنا على الوفاء به .

وقال (ابو شقة) ان البشرية عانت من ويلات الحروب والانقسامات ولم يعد المجال مجديا للصراع الحضارى بل بات الحوار هو اللغة الوحيدة للتفاهم وتوافق الرؤى موضحاً ان امتنا لم ولن تعرف تنابذا وصراعا بين الحضارات والاديان مشيداً بدور المؤسسات العربية المعنية الفاعل فى شان الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الاديان والثقافات، مشيراً الي أن قوانينا وادياننا وثقافتنا العربية تحض على هذا الشان تحقيقا لعالم معاصر يتجه للتعاون والتكامل والشراكة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة .