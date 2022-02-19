/680297/تشكيل-أرسنال-لمواجهة-برينتفورد-النني-على-مقاعد-البدلاء

أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة برينتفورد ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوزعلى ملعبه ووسط جماهيره ملعب "الإمارات"، حتى يقترب أول 4 مراكز، حيث يحتل الفريق بالوقت الحالي المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويأمل كتيبة أرتيتا في التحسين من مركزهم بالدوري.

وجاء الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، حيث فضل أرتيتا عدم البدء به خلال تلك المباراة.

تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: رامسدال.

الدفاع: تيرني، جابريل، وايت، سيدريك سواريس.

الوسط: سميث رو، أوديجارد، ساكا، بارتي، تشاكا.

الهجوم: لاكازيت.

دكة البدلاء

لينو، محمد النني، هولدينج، لوكونجا، بيبي، نكيتياه، تافاريس، تومياسو، هوتشينسون.

القنوات الناقلة

تقام مباراة آرسنال ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 3

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق أرسنال المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق برينتفورد المركز ال14 برصيد 24 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق.

وظهر محمد النني مع المنتخب الوطني الأول، بكل قوة في بطولة كأس أمم إفريقيا، في إحصائيات، وأرقام فردية له في البطولة، وحصد رجل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار بثمن نهائي البطولة.

وقال نظمي في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "لقد تلقى النني أكثر من عرض في الفترة الأخيرة لكن أرسنال رفضها لأن ميكيل أرتيتا متمسك باستمراره".

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.