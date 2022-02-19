/680298/آمال-ماهر-تعلن-عودتها-للجمهور-هكون-معاكم-قريب-لأن-ده-مكاني

فاجأت الفنانة آمال ماهر، الجمهور بقرار عودتها مرة آخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة انقطاع دامت لشهور عديدة، مؤكدة أن السبب في ذلك هو جمهورها الذي تستمد منه الامان.

دوت الخليج يرصد عودة المطربة آمال ماهر للوسط الفني من جديد

وكتبت أمال ماهر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «‏اصحابي وحبايبي و اهلي الجمهور العزيز الغالي اشكركم لمعايدتكم وحابة اقولكم ان انتوا اللي وحشتوووني اوي واوعدكم اني اكون قريب معاكم وبينكم لان ده مكاني واماني انتوا اللي بستمد منكم الامان والحب مع كل حبي آمال ماهر».

من هي آمال ماهر

مغنية مصرية، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة عام 1998، منذ ظهورها الأول تركت انطباعا هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

بداية تألق آمال ماهر في عالم الغناء

اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، ومن هنا كانت بدايتها. تركت آمال الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها الأستاذ صلاح عرام والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي كانت من خلاله انطلاقتها بمسلسل أم كلثوم.

أولى ألبومات آمال ماهر

في عام 2006 أصدرت آمال ألبومها الأول بعنوان "اسالني أنا" إنتاج شركة عالم الفن وصورت منه أغنية وحيدة هي "إيه بينك وبينها"، كما صورت أغاني منفردة هي كليب "أنا بعدك"، وكليب بعنوان "نبض الشوارع" والذي لم ير النور لاحتوائه على إيحاءات سياسية.

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

فاجأت الفنانة آمال ماهر، الجمهور بقرار عودتها مرة آخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة انقطاع دامت لشهور عديدة، مؤكدة أن السبب في ذلك هو جمهورها الذي تستمد منه الامان.

دوت الخليجيرصد عودة المطربة آمال ماهر للوسط الفني من جديد

وكتبت أمال ماهر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «‏اصحابي وحبايبي و اهلي الجمهور العزيز الغالي اشكركم لمعايدتكم وحابة اقولكم ان انتوا اللي وحشتوووني اوي واوعدكم اني اكون قريب معاكم وبينكم لان ده مكاني واماني انتوا اللي بستمد منكم الامان والحب مع كل حبي آمال ماهر».

من هي آمال ماهر

مغنية مصرية، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة عام 1998، منذ ظهورها الأول تركت انطباعا هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

بداية تألق آمال ماهر في عالم الغناء اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، ومن هنا كانت بدايتها. تركت آمال الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها الأستاذ صلاح عرام والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي كانت من خلاله انطلاقتها بمسلسل أم كلثوم.

أولى ألبومات آمال ماهر

في عام 2006 أصدرت آمال ألبومها الأول بعنوان "اسالني أنا" إنتاج شركة عالم الفن وصورت منه أغنية وحيدة هي "إيه بينك وبينها"، كما صورت أغاني منفردة هي كليب "أنا بعدك"، وكليب بعنوان "نبض الشوارع" والذي لم ير النور لاحتوائه على إيحاءات سياسية.

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

ارتبط اسم آمال بالمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ انتشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، وأُشيع بزواجهما ووجود خلافات بينهما بعد أن تقدمت آمال بشكوى للشرطة تتهم فيه تركي آل الشيخ بالتعدي عليها، وفي يناير 2019 تم الصلح بينهما ونظم لها حفل إطلاق ألبومها "أصل الإحساس" في مسرح المنارة في التجمع الخامس كهدية صلح.ارتبط اسم آمال بالمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ انتشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، وأُشيع بزواجهما ووجود خلافات بينهما بعد أن تقدمت آمال بشكوى للشرطة تتهم فيه تركي آل الشيخ بالتعدي عليها، وفي يناير 2019 تم الصلح بينهما ونظم لها حفل إطلاق ألبومها "أصل الإحساس" في مسرح المنارة في التجمع الخامس كهدية صلح.