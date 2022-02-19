السفير الصيني بالقاهرة: مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا



أكد السفيرالصينى بالقاهرة "لياو ليتشيانج"، استمرار التعاون لتغطية الاحتياج المحلي لمصر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتأهيلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات، بما يتيح لمصر دعم تطلعات دول الجوار والقارة الإفريقية في توفير اللقاحات لمواطنيها، مؤكداً أن الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين مصر والصين أصبحت نموذجاً يتحذى به.

واعرب "لياو ليتشيانج" عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار،على مجهوداته المستمرة لدعم القطاع الصحي، مؤكداً استمرار دعم بلاده لمصر باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت ، للسفير الصيني لدى مصر "لياو ليتشيانج"، في مقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي.