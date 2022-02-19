صدارة مجموعة الأهلي.. صن داونز يحافظ على المقدمة بتعادل سلبي مع المريخ

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريق المريخ السودانى ضد صن داونز، في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأهلي بالسلام في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022.

وبهذه النتيجة يحافظ صن داونز على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وتعادل الأهلي مع نظيره الهلال السوداني سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما عصر أمس ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل المريخ السودانى كتالي:

حراسة المرمى: منجد أبو زيد

الدفاع: بخيت خميس، مصطفى كرشوم، عماد الدين صلاح

الوسط:ضياء محجوب، محمد محمود، عمار تيفور، أحمد ادم

الهجوم: رمضان عجب ادومرجيوى، رمضات عجب

وافتتح صن داونز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في الوقت الذي كانت تأجلت فيه مواجهة المريخ أمام الأهلي لظروف مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأعلن نادي المريخ السوداني إقامة كل مبارياته على ستاد الأهلي بالسلام والبداية بمباراة اليوم أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك لعدم مطابقة ملعبه لمواصفات كاف.