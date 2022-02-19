/680300/بترو-أتليتكو-يفوز-على-الوداد-بهدفين-مجموعة-الزمالك

حقق بترو أتليتكو الأنجولي الفوز على نطيره الوداد المغربي بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر بترو أتليتكو على المباراة وظهر بشكل أفضل من الوداد، الذي لم يقدم لاعبوه أداء جيد خلال اللقاء.

وأفتتح تياجو أزولاو الأهداف في الدقيقة 41 لبترو أتليتكو، ثم تعادل جلال الداودي للوداد في الدقيقة 59، ليتقدم الفريق الأنجولي مرة أخرى عن طروق يانو في الدقيقة 68، ليحقق فوز غالي لفريقه يتصدر به المجموعة بشكل مؤقت في انتظار مواجهة الزمالك وساجرادا.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بترو أتليتكو للنقطة رقم 4 في المركز الأول، بينما توقف رصيد الوداد عن ثلاثة نقاط في المركز الثاني، وجاء الزمالك ثالثاً في المركز الثالث بنقطة وحيدة في انتظار مواجهته بعد قليل مع ساجرادا الذي يتزيل المجموعة بدون نقاط.

غيابات الزمالك اليوم قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى دوري ابطال إفريقيا

يغيب ثنائي نادي الزمالك عن مباراة اليوم السبت أمام نظيرة ساجرادا الأنجولى، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي طارق حامد، بسبب الإصابة، ويستمر غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق لنفس السبب.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

مرتضى منصور

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضل خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب الذي يسعى من خلاله لتحقيق أول انتصار بدور المجموعات.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصجفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد لقاء سهل وأخر صعب، ولكن متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "اللعب في أنجولا ليس سهلًا بسبب الرطوبة، لكننا نلعب من أجل الفوز في جيمع مبارياتنا، وأثق في قدرات لاعبين الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية".