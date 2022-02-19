/680301/عاملة-البرلمان-تناقش-10-طلبات-للنواب-بشأن-مشاكل-العاملين-بالهيئة-الوطنية-للإعلام

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة عشرة طلبات إحاطة مقدمة من النواب: سيد نصر، محمود سامح عبدالحميد، محمد أحمد الجبلاوى، لطفي شحاتة، فاطمة سليم، محمد إسماعيل، أحمد مقلد، ضحى عاصي، أميرة صابر، بشأن مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام؛ وتضررهم من ظروف عملهم، وعدم صرف العلاوة الدورية، وتدنى الأجور، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش؛ وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة.

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هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، خذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك بعد الموافقة عليه في المجموع سابقا.

المجلس الصحي المصري

مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

تسرى أحكام المجلس الصحي المصري، على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.