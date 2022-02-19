نشرة أخبار الفن: أحمد فلوكس يفضح ياسمين عزت.. وفاة عبد العاطي صالح.. وهذه تفاصيل الحالة الصحية لذياب مشهور

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

وفاة الفنان عبد العاطي صالح

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 19 من شهر فبراير، الفنان عبد العاطي صالح، بعد صراح طويل مع المرض، وشيع جثمانه ظهر اليوم بمسجد قرية النجيلي أبو المطامير في البحيرة، بمسقط رأسه.

أحمد فلوكس يفضح سيدة الأعمال ياسمين عزت

شارك فلوكس فيديو مثيرة للجدل، صدم متابعيه، يكشف من خلاله فضيحة سيدة الأعمال التي قامت باتهامه بالتعدي عليها والسب والإهانة، وتبين منه وجود علاقة بينه وبين سيدة الأعمال ياسمين عزت التي انتشرت قضيتهم في الآونة الأخيرة بين المحاكم ، وقام بفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض الأدلة والبراهين التي تثبت إدانتها.

تعرض الفنان السوري ذياب لجلطة دماغية

تعرض الفنان السوري ذياب لجلطة دماغية، أدت إلى تدهور حالته ووضعه في العناية المركزة، وأعلن عن ذلك النبأ نقابة الفنانين بسوريا، فكتيت «فرع دمشق لنقابة الفنانين يتمنى الشفاء العاجل للزميل الفنان القدير ذياب مشهور لتعرضه لجلطة دماغية ونقل على أثرها إلى مشفى المهايني معافى يا رب».

مصطفى درويش يشيد برد الأزهر على إبراهيم عيسى

أشاد الفنان مصطفى درويش بيان شيخ الأزهر الذي صدر منذ قليل، بشأن تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل والتي يشكك بها في الإسراء والمعراج، مؤكدا أن كلام الأزهر موقن لا تشكيك بعده، فكتب: «الازهر قال كلمته ونصر الحق، ممكن مسمعش صوت معارض لو سمحتم لان احنا مرجعيتنا للازهر وانا ولا شيخ ولا حاجه انا لسه باديء انتظم في الصلاه من قريب وكان بعد مشكله حصلتلي فا قربت من ربنا».

وتباع: «اعتذاري عن الفيلم جيلي في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجه محتاج ماديات فعلا ومحتاج شغل لاني لسه في اول الطريق فا اكيد اعتذاري عنه كان علي عيني بس ديني اهم».

واختتمت دوريش حديثه: «وانا لا غلط في الاستاذ ابراهيم ولا غلط في حد انا بس اخدت قرار ادافع عن الصلاه اللي بصليها والاسلام اللي هو ديني ودين امتي، ولو كان الاستاذ غلط في اي ديانه مسيحيه او غيرها كان هيبقي نفس موقفي، انا مسلم مؤمن بكل الرسل والديانات السماويه ومقبلش حد يشكك في الكتب السماويه واسكت نقفل الموضوع ده علشان اخد اكبر من حجمه».

مشادات بين خالد يوسف وعبدالله رشدي بسبب إبراهيم عيسى

خرج المخرج خالد يوسف، ليدافع عن إبراهيم عيسى بكل قوته، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شوفت فيديو ابراهيم عيسي فين بقي انكاره للاسراء والمعراج.؟ الراجل ببساطة بيقول ان فيه مدارس فقهيه كثيرة انكرت المعراج وليس الاسراء باعتبار ان القرآن لم يذكر المعراج».

واستكمل: «ومعظم المذاهب قالت ان من ينكر الاسراء هو ينكر ما هى معلوم من الدين بالضرورة وذلك لان القرآن به نص صريح اما المعراج فهناك اختلاف عليه».