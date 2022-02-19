/680304/شيكابالا-يقود-الزمالك-لمواجهة-ساجرادا-في-دوري-أبطال-أفريقيا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيلة فريقه لمواجهة ساجرادا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز خارج ملعبه بعد التعادل في اللقاء الأول بستاد القاهرة بنتيجة 2/2 مع بترو أتليتكو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعدما نجح بترو أتليتكو في الفوز على الوداد بنتيجة 2/1، لتعقد المجموعة ويصبح الزمالك مطالب بالفوز حتى يتأهل للدور القادم

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش و احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور و محمد عبد الغني ويوسف أوباما وشيكابالا وسيسيه في خط الوسط

سيف الجزيري في خط الهجوم

البدلاء :- محمد عواد و محمد عبد الشافي و عبد الله جمعه و محمد طارق و ماجد هانى و اسلام جابر و عمر السعيد و محمد اوناجم و اشرف بن شرقي

غيابات الزمالك اليوم قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى دوري ابطال إفريقيا

يغيب ثنائي نادي الزمالك عن مباراة اليوم السبت أمام نظيرة ساجرادا الأنجولى، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي طارق حامد، بسبب الإصابة، ويستمر غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق لنفس السبب.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.