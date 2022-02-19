/680305/موجة-من-الطقس-السيئ-والرياح-الشديدة-تضرب-الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت ، سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق شرق وغرب المحافظة.

وانتشر مسئولى وتنفيذى المحافظة بالتنسيق مع مسئولى هيئة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الهيئة فى كافة الميادين والشوارع العامة لتطهير الشنايش للأمطار وكسح تراكمات المياة حتى لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

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وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على روساء الاحياء التواجد والانتشار فى الميادين والشوارع العامة وتلبية كافة بلاغات المواطنين. وأكد المركز الإعلامي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أنه لم يتلاحظ وجود تجمعات للمياه ولم ترد أي بلاغات من المواطنين بوجود أي تجمعات حتي الآن.

سوء الأحوال الجوية

وأضاف أنه طبقا للمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع اليوم استمرار سوء الأحوال الجوية الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 40-50 كم/ ساعة، واضطراب البحر المتوسط وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأضاف خلال البيان الصادر اليوم أنه تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة استعدادا لهطول الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندرى.

وطالبت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر خاصة علي طريق الكورنيش وبجوار أعمدة الكهرباء والإعلانات والمباني القديمة، مشددة على تجنب تلك الأماكن حتى لا يتعرض المواطن للخطر.