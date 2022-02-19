/680311/استبعاد-زيزو-من-مباراة-الزمالك-أمام-ساجرادا-للإصابة

استبعد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو من مواجهة ساجرادا، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء استبعاد زيزو بشكل مفاجئ حيث كان من المتوقع أن يعتمد عليه كارتيرون في تشكيل الزمالك بشكل اساسي، ولكن اُصيب بشكل مفاجئ وتم استباعده على الفور من قائمة المباراة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على ساجرادا، خاصة بعد فوز بترو أتليتكو على الوداد منذ قليل، ليتم تعقيد المجموعة.

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش و احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور و محمد عبد الغني ويوسف أوباما وشيكابالا وسيسيه في خط الوسط

سيف الجزيري في خط الهجوم

البدلاء :- محمد عواد و محمد عبد الشافي و عبد الله جمعه و محمد طارق و ماجد هانى و اسلام جابر و عمر السعيد و محمد اوناجم و اشرف بن شرقي

بترو أتليتكو يفوز على الوداد بهدفين.. مجموعة الزمالك

حقق بترو أتليتكو الأنجولي الفوز على نطيره الوداد المغربي بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وسيطر بترو أتليتكو على المباراة وظهر بشكل أفضل من الوداد، الذي لم يقدم لاعبوه أداء جيد خلال اللقاء.

وأفتتح تياجو أزولاو الأهداف في الدقيقة 41 لبترو أتليتكو، ثم تعادل جلال الداودي للوداد في الدقيقة 59، ليتقدم الفريق الأنجولي مرة أخرى عن طروق يانو في الدقيقة 68، ليحقق فوز غالي لفريقه يتصدر به المجموعة بشكل مؤقت في انتظار مواجهة الزمالك وساجرادا.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بترو أتليتكو للنقطة رقم 4 في المركز الأول، بينما توقف رصيد الوداد عن ثلاثة نقاط في المركز الثاني، وجاء الزمالك ثالثاً في المركز الثالث بنقطة وحيدة في انتظار مواجهته بعد قليل مع ساجرادا الذي يتزيل المجموعة بدون نقاط.

غيابات الزمالك اليوم قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى دوري ابطال إفريقيا

يغيب ثنائي نادي الزمالك عن مباراة اليوم السبت أمام نظيرة ساجرادا الأنجولى، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي طارق حامد، بسبب الإصابة، ويستمر غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق لنفس السبب.