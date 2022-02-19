/680314/الرئيس-الاوكراني--نحن-جاهزون-للدفاع-عن-أراضينا-ضد-اى-تعدى-روسي
استنكر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي امام مؤتمر ميونخ للامن حشد روسيا لقواتها على حدودها مع اوكرانيا ومحاولة فرض سيطرتها على الاراضي الاوكرانية وعدم احترام سيادتها، واوضح ان الاراضى الاوكرانية تتعرض للقصف من الانفصالين المدعوميين من روسيا .
دوت الخليج
كما طالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل هذه الازمة حتى لا تتكرر ماساة الحرب العالمية الاولى والثانية واكد ان اوكرانيا على اتم الاستعداد للدفاع عن اراضيها سواء بقواتها او بدعم من دول اخرى مثمنا في ذات الوقت كل هذا الدعم.
الرئيس الاوكراني : نحن جاهزون للدفاع عن أراضينا ضد اى تعدى روسي
كما قال ان ليس من حق روسيا ان تملي علينا ماذا نفعل فنحن تاخرنا كثيرا في الانضمام لحلف الناتو والاتحاد الاوربي وبالتالى نواصل ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات الروسية ولا نريد حرب ونسعى للسلام
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