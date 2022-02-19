عاجل- سقوط أمطار غزيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك الحركة المرورية بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى، فيما دفعت شركة الصرف الصحى بعدد من سيارات النافورى لكسح تراكمات المياه وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.





ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية مقطع فيديو للحظة سقوط الأمطار على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى. وتتعرض العديد من مناطق الجمهورية منذ ساعات الصباح الأولى لموجة من الطقس المقلب، يصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تصل لحد الصقيع.

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