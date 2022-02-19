عاجل- الطقس الآن: سقوط ثلوج والكتل السحابية تنتقل لهذه المنطقة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن سيناء تحت تأثير الأمطار والبروق، حيث يستمر تكاثر السحب الممطرة على سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا كما يصاحبها سقوط البرد.





وقالت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إنه مع حركة المنخفض انتقلت الكتل السحابية إلى سيناء، وأصبحت أجزاء واسعة منها عرضة للأمطار والبروق وتساقط لحبات البرد، وتستمر هذه الأجواء حتى آخر اليوم. ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

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