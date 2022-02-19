عاجل- الأمطار لم تنته بعد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار التقلبات الجوية فى الطقس، خاصة على مناطق الدلتا والجيزة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تضرب العديد من المحافظات.





وأوضحت الهيئة فى بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن هناك فرص لتجدد الأمطار على مناطق من الدلتا والقاهرة لكن أقل حدة من الصباح. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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