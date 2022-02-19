عاجل- بسبب السيول.. إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى القديم «المنيا - بنى سويف»

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان، أن الإدارة تهيب بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وشهدت محافظة المنيا عدم استقرار فى حالة الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مختلف مراكز المحافظة.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة.