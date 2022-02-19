عمره 10 سنوات.. نجل شهيد الواجب يتلقى عزاءه أمام المقابر في الدقهلية (صور)

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وقف أحمد نجل شهيد الواجب الوطني المقدم محمد حسان أمام مقابر جديلة بالمنصورة يتلقى العزاء في والده عقب انتهاء مراسم الدفن، وبثبات الأبطال يتوعد للثأر لوالده بالالتحاق بأكاديمية الشرطة لاستكمال مسيرة والده الشهيد في خدمة الوطن وضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن في البلاد.
شهيد الواجب الوطني لقى ربه عقب مشاركتة في مداهمة أمنية بمدينة دكرنس بالدقهلية لضبط عناصر إجرامية شديدي الخطورة، ومتزوج من السيده شيري سمير وأب لثلاثة أبناء، خريج دفعة 2004، وعقب التخرج ألتحق بقطاع الأمن المركزي بسوهاج، ومنه إلى قطاع الأمن المركزي بالمنصورة، حصل على العديد من الفرق التدريبة.
شارك في عدد من المأموريات التي استهدفت البؤر الإرهابية بعد 2011، وفي فتره 2013 وما تلاها من عمليات إرهابية، فضلاً عن مشاركته في مأموريات ضبط العناصر الإجرامية شديده الخطورة منذ تخرجه.
شارك الشهيد أيضاً في حملات ضبط تجار السلاح والمخدرات بالصعيد، وفي حملات تطهير بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية ومداهمه أماكن اختباء المطلوبين امنيا والمسجلين خطر ومروعي الأهالي.
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