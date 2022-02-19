الأرصاد تعلن حالة الطقس الآن و حتى الخميس المقبل

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022، حيث أشارت هيئة الارصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية في الفترة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022، على أن تعاود الأمطار هطولها من جديد من نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 فبراير وحتى 24 فبراير 2022، وسوف نتناول في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس خلال تلك الفترة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس الآن و حتى الخميس 24 فبراير 2022:-

تمر مصر اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، بموجه جديدة من موجات الطقس السيئ، حيث شهدت البلاد سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات الجمهورية نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الأخدود العلوي والذي يضرب البلاد يومي السبت والأحد، غير أن ذروة الطقس السيئ تمثلت في اليوم السبت، على أن يبدأ التحسن تدريجياً في حالة الطقس اعتباراً من صباح الأحد ويمكن التعرف على تفاصيل الطقس من الأحد وحتى الخميس وذلك من خلال البيان التالي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:-

حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية بأن تكون حالة الطقس يوم الأحد الموافق 20 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير كما يلي:-

* تتعرض بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد إلى شبورة مائية اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

* سوف تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

* من المتوقع حدوث نشاط للرياح على عدد من المناطق في جنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

* يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية.

* ستعاود الأمطار مرة أخري على عدد من المناطق في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط للرياح يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23، 24 فبراير2022 .