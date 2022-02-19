/680320/خالد-الغندور-يعلن-إصابة-زيزو-بفيروس-كورونا

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إصابة أحمد سيد زيزو بفيروس كورونا، وخرج على أثارها من مواجهة القلعة البيضاء أمام ساجرادا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المتوقع أن يبدأ زيزو في تشكيل الزمالك الأساسي، ولكن الإصابة منعته وقام كارتيرون على الفور من استبعاده من اللقاء.

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية على موقع التواصا الاجتماعي "فيس بوك":" زيزو كورونا و ربنا يشفيه و يعافيه".

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز خارج ملعبه بعد التعادل في اللقاء الأول بستاد القاهرة بنتيجة 2/2 مع بترو أتليتكو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعدما نجح بترو أتليتكو في الفوز على الوداد بنتيجة 2/1، لتعقد المجموعة ويصبح الزمالك مطالب بالفوز حتى يتأهل للدور القادم

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش و احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور و محمد عبد الغني ويوسف أوباما وشيكابالا وسيسيه في خط الوسط

سيف الجزيري في خط الهجوم

البدلاء :- محمد عواد و محمد عبد الشافي و عبد الله جمعه و محمد طارق و ماجد هانى و اسلام جابر و عمر السعيد و محمد اوناجم و اشرف بن شرقي

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.