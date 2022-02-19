/680322/اضرب-مراتك-في-البيت-ريهام-حجاج-توجه-رسالة-نارية-لـ-عريس-الإسماعيلية

تصدر محركات البحث الأيام الماضية “عروسي الإسماعيلية” بعد انتشار فيديو ضرب عريس الإسماعيلية لعروستة أمام الكوافير الخاص بها، والذي أثار غضب رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وهاجم العديد من الفنانين عريس الإسماعيلية، ومن أبرزهم الفنانة ريهام حجاج حيث وجهت رسالة نارية له.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة ريهام حجاج لعريس الإسماعيلية وذلك خلال السطور القادمة.

ريهام حجاج وعريس الإسماعيلية

نشرت الفنانة ريهام حجاج بوست لها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وهاجمت فيه عريس الإسماعيلية، وكان المنشور محتواه: هو العنف و الضرب و السحل في الشارع ما يعتبرش فعل فاضح في مكان عام ليه؟!! عايز تضرب مراتك و مراتك راضية اعملوا دا في بيتكم، المجتمع و الناس و الاطفال اللي ماشية في الشارع ذنبهم إيه يشوفوا المنظر دا؟!، و ازاي يبقي في اعلام بيصدر للناس انه شئ عادي و نتعود عليه و نتقبله !!! فين حق المجتمع !!!!.

ريهام حجاج ومسلسل يوتيرن

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج قد بدأت منذ العديد من الأيام تصوير مسلسل يوتيرن، حيث تحدد بشكل مبدئى نهاية الأسبوع المقبل، كما تجمع حاليًا التحضيرات النهائية لمسلسل يوتيرن كلًا من بطلة العمل ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى.

تفاصيل مسلسل يوتيرن

وعن قصة مسلسل يوتيرن فإنه تدور أحداث مسلسل يوتيرن في إطار إجتماعى تشويقى عن علاقة الأباء والأبناء، فضلا عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية.

ويذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان السنه الماضية من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، والذي شارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام،وهو من إنتاج طارق الجناينى، والمسلسل من إخراج مصطفى أبو سيف.

معلومات عن ريهام حجاج

ولدت وعاشت ريهام معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها كان فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل «أزمة سكر».