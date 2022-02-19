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/680329/رئيس-النواب-يتسلم-جائزة-البرلمان-العربي-للعاصمة-الادارية-كأفضل-مشروع-عربي-لتحقيق-التنمية-المستدامة-لعام-٢٠٢١
تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام ٢٠٢١.
دوت الخليج
جاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي تم عقده بمقر جامعة الدول العربية.
حنفي جبالي: التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة عن نظيرتها السياسية
جدير بالذكر أن البرلمان العربي اختار تكريم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره من أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة ونموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية وذلك لعام ٢٠٢١.
هذا و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته فى أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية، على أن تفشي الارهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الارهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد جبالي خلال كلمته، على أن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمته، داعيا إلى توحيد جهود الأقطار العربية الى كافة الأصعدة والمستويات بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.
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