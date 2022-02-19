سطوع الشمس بعد هطول الأمطار الغزيرة على الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" تغيرات الطقس بمدينة الجيزة بعد الأمطار الغزيرة، حيث سطوع الشمس واستقرار الأحوال الجوية مع استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غد الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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