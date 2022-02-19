التضامن تفتتح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة.. وتتفقد معسكر "قادرون باختلاف"

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وتقوم وحدة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج وتدخلات الوزارة، وتقدم خدمات لطلاب الجامعة من خلال أنشطة متعلقة بالتمكين الاقتصادي وبرامج بناء الشخصية استجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تفقدت معسكر «قادرون باختلاف» بالجامعة الذي تنفذه وحدة التضامن ، ويتضمن تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أية طوارىء، ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، هذا بالإضافة إلي تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب وترسيخ مبادىء احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة.

ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت مكون برنامج "وعي" الذي تنفذه وزارة التضامن على مستوى قرى حياة كريمة وفي المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق غير الآمنة وفي الجامعات.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، حيث تم تنفيذه داخل ٢٥ جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.