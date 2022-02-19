/680328/أمينة-تعلن-وفاة-الفنان-جمال-فؤاد-وتنعيه-متأثرة-أجدع-من-قابلت

دوت الخليج يرصد لكم وفاة الفنان جمال فؤاد وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة الفنان جمال فؤاد

وكتبت أمينة على صورته: جمال فؤاد توفاه الله وهو دلوقتي حالاً بيدفن في البحيرة أمانة تدعوله فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت طيب وكان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمك يا جمال الله يرحمك فضلاً وليس أمر أدعوله فهو الأن يسأل.

آخر أعمال جمال فؤاد الفنية

ومن الجدير بالذكر أن شارك مؤخرًا جمال فؤاد في بطولة فيلم "الشربية" مع عدد من نجوم الفن ومنهم أمينة، لطفي لبيب، علاء مرسي، راندا البحيري، حسن عبد الفتاح، سليمان عيد، منير مكرم، حسن عيد.

آخر منشوراته عبر فيسبوك

وكان آخر منشوراته على الفيسبوك كتب بها: اكتر حاجه بكرهه ان حد يلقح بالكلام من غير ما يجيب سرته علشان يخلى خصمه يعرف يرد عليه إنما الخيبه اللى بتلقح كلام وتقول الحدق يفهم ماعدش حد دلوقتى بيحط فى دماغه انه يفهم بحس شخصيه هبله متخلفه نقصه تربيه ومعندهاش الشجاعه الكافيه انها تواجه خصمها وللأسف انها جبانه وعرفه ان خصمها ده لو تف عليها هيحرقها ماكنتش لقحت الكلام من بعيد لبعيد.

وأكمل: يا جماعه الكلام ده مش قاصد بيه حد بس خلاص قربت امسح الفيس من عندى بسبب النفاق وقربت انسي اننا راجل متربي على الشجاعه مش الجبن ذى ما قالو الجبان اللى بيروح بالكلام للمره التانيه انا مش قاصد حد بس نصيحه منى اللى عاوز يقول لحد حاجه يقولها فى وشه مايبقاش منافق وجبان شكرا تحياتى ان شاء الله كل يوم اجبلكم نصيحه حلوى ياريت محدش يلقح على حد ولا ينم على حد وعيشي بسلام بما يرضى الله ورسوله النصيه الجايه مفيش راجل مكتوب فى البطاقه ذكر بيمشى ورا وحده ست احضر بقى المقال وابعتهلكم تحياتي جمال فؤاد.