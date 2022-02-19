/680330/الزمالك-يتعادل-بدون-أهداف-في-الشوط-الأول-مع-ساجرادا

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات، وأضاع الزمالك أخطر فرص اللقاء في أخر دقيقة عن طريق سيف الجزيري.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما تراجع الفارس الأبيض في أخر دقائق الشوط.

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش و احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور و محمد عبد الغني ويوسف أوباما وشيكابالا وسيسيه في خط الوسط

سيف الجزيري في خط الهجوم

البدلاء :- محمد عواد و محمد عبد الشافي و عبد الله جمعه و محمد طارق و ماجد هانى و اسلام جابر و عمر السعيد و محمد اوناجم و اشرف بن شرقي

غيابات الزمالك اليوم قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى دوري ابطال إفريقيا

يغيب ثنائي نادي الزمالك عن مباراة اليوم السبت أمام نظيرة ساجرادا الأنجولى، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي طارق حامد، بسبب الإصابة، ويستمر غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق لنفس السبب.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.