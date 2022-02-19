/680331/ليفربول-يضرب-نوريتش-سيتي-بثلاثية-وصلاح-يسجل-فيديو

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ليفربول الماراة بتراجع بعض الشئ، مما أتاح الفرصة لنوريتش سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق ميلوت راشيكا.

ليتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة 64، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى نوريتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من الحارس أليسون، ليتلاعب الفرعون المصري بدفاعات وحارس نوريتش سيتي ويسكنها الشباك.

🎥⚽️ هدف افضل لاعب في العالم الملك محمد صلاح 🇪🇬❤️#ليفربول

pic.twitter.com/D3J1sxevNA — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 19, 2022

وفي الدقيقة 81 حرز لويس دياز الهدف الثالث لليفربول، لينهي أما نوريتش سيتي في العودة للقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 57 في المركز الثالث، بينما ظل موريتش سيتي بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوريتش

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

في خط الدفاع: فيرجيل دايك –جوجوميز – تسيميكاس – جويل ماتيب

في خط الوسط: جوردان هندرسون – ناني كيتا – تشامرلين

في خط الهجوم: سايد ماني – محمد صلاح – ويس دياز

أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان