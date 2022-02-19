/680332/معاناة-أبناء-الواحات-البحرية-بمشروع-ثلاجات-تبريد-وتجميد-التمور-علي-طاولة-عاملة-النواب-غدا

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن معاناة مجموعة من أبناء الواحات البحرية العاملين بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور؛ لسنوات بدون عقود وإنما بنظام السركي؛ والذى لا يوفر لهم أي غطاء تأميني.

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وكانت قد تقدمت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة شأن معاناة مجموعة من أبناء الواحات البحرية العاملين بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور؛ لسنوات بدون عقود وإنما بنظام السركي؛ والذى لا يوفر لهم أي غطاء تأميني بالرغم من تعرضهم لمخاطر كثيرة وفقا لطبيعة العمل مما يهدد حياتهم وضمان حياة كريمة لأسرهم.

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

قانون سوق رأس المال

مشروع القانون المعروض يهدف إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

كما يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.