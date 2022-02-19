تلبية لدعوة رئيس الشيوخ..فيبي فوزي تستقبل وفدا برلمانيا من كازاخستان

/680333/تلبية-لدعوة-رئيس-الشيوخفيبي-فوزي-تستقبل-وفدا-برلمانيا-من-كازاخستان

وصل إلى القاهرة اليوم، وفد برلماني رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ بدولة كازاخستان.

دوت الخليج

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ.

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ توطيداً للعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

فيبي فوزي تستقبل وفدا برلمانيا من كازاخستان

ومن المنتظر أن يلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالوفد الكازخستاني غداً.

تستغرق الزيارة ثلاثة أيام يلتقي فيها الضيوف بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوفد الكازاخستاني بعمل جولات سياحية للمناطق التاريخية والدينية بالقاهرة.

هذا ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة حيث يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب تقرير لجنة الطاقة إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري.