بعد مهاجمتها.. ياسمين عز تتراجع عن موقفها تجاه عروس الإسماعلية:«أنا ضد إهانة المرأة»

/680336/بعد-مهاجمتها-ياسمين-عز-تتراجع-عن-موقفها-تجاه-عروس-الإسماعليةأنا-ضد-إهانة-المرأة

تراجعت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن موقفها بشأن واقعة ضرب عروس الإسماعلية، معتذرة عما بدر منها من تصريحات بخصوص تلك الواقعة.

دوت الخليج يرصد اعتذار الإعلامية ياسمين عز عن تصريحاتها بشأن واقعة ضرب عروسة الإسماعلية.

تراجع ياسمين عز عن موقفها تجاه عروس الإسماعلية

اعتذرت ياسمين بشكل واضح خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» قائلة : "أعتذر بشكل واضح عن أي حاجة قولتها، وأنا أسأت التعبير فيما أقصد، وكان قصدي أنهم طالما اتصالحوا يبقا هما حرين ودي حاجة بينهم، ولكن أنا طبعًا ضد الإهانة، لا يمكن التسامح مع أي رجل يضرب زوجته، والبرنامج له مواقف صريحة في قضية العنف ضد المرأة".

وأضافت: "أكتر من بنت طلبت مني المساعدة بسبب العنف ولبينا طلبها في البرنامج، ومنها الفتاة اللي طلقها زوجها غيابي واستضفناها، وأنا دايمًا بساعد الستات، ومفيش إنسان سوي بيوافق على العنف، وأي رجل مش مسموح له وغير مقبول أنه يعتدي على أي امرأة بسبب القرابة أو الزواج، وأكرر الاعتذار تاني".

واختتمت ياسمين عز حديثها قائلة: "أنا أكتر واحدة بتدلل المرأة وكنت بتهاجم من الرجالة بسبب دفاعي عنهم".

ياسمين عز تثير الجدل برأيها في ضرب عروسة الإسماعلية

وكانت الإعلامية ياسمين عز قد أثارت جدلًا واسعًا برأيها عن ضرب عروسة الإسماعلية قائلة: «لو كل واحدة جوزها قالها كلمة أو خطبها خبطة اتطلقت، فستات مصر كلها هتقعد في بيوتها، الراجل طبعه حامي وحمش ومراته دورها إنها تحتويه».

واستطردت: «هي احتوت الموقف واحتوت جوزها وراجلها، مش هتبوظ فراحها وقصة حبهم عشان فيديو مدته دقائق، أكيد عنده رصيد عند عروسته خلاها تغرفله».

وأضافت: «ضل راجل ولا ضل حيطة، سعادة المرأة في وجود الرجل، زمان كانو ديما بيقولي سي قبل الاسم، معناها سيدي وتاج راسي، جربي قوليله ياسيدي ويا تاج راسي وشوفيه هيشيلك في عينه ازاي». واختتمت ياسمين عز حديثها قائلة: «بلاش نسخن الدنيا ونقول للعروسة اعملي، ده الخلق بأخلاق وطالما انا راضي وهو راضي يبقى ملكوش دعوة، العروسة بنت أصول وبنت عيله والعريس أكيد بيحبها حب كبير جدا».