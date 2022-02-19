عاجل- تأجيل الدراسة غدا وموعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحسم الجدل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه الهيئة تواصلت مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية وأخطرتهم بأن الأجواء سوف تستقر من غد الأحد، وطالب بالحذر خلال فترة الصباح بسبب الشبورة.





وأضاف شاهين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الهيئة قد نوهت بأن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد بدءًا من مساء الجمعة على المنطقة الغربية وامتدت القاهرة وامتدت لمحافظات شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن الأمطار كانت متفاوتة الشدة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد. وتابع :" أن فرص سقوط الأمطار غدًا الأحد ستكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال ووسط سيناء فقط لا غير وعلى فترات متقطعة، وهناك سطوع لأشعة الشمس، وباقى المحافظات تشهد استقرار كامل فى الأحوال الجوية".

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