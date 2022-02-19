السفير المصرى يبحث مع مسؤولين ببولندا التعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر فى بولندا، برئيس جهاز الخدمة الخارجية ورئيس الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية البولندية Arkady Rzegocki، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول تعزيز التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية البولندية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، بما يسمح للطرفين بتبادل الخبرات فيما يتعلق ببناء القدرات الدبلوماسية للدولتين.





تناول اللقاء كذلك استعراض الرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذى سيتم تنظيمه خلال شهر نوفمبر من العام الجارى، مع بحث فرص التعاون بين مصر وبولندا فى إطار ثنائى أو إقليمى إزاء المبادرات المتعلقة بتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ. من جانبه، أثنى المسئول البولندى على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا خاصة فى الفترة الأخيرة، وحجم التنسيق القائم بين البلدين فى المجالات المختلفة لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية، متطلعاً إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التى يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون على كافة الأصعدة.

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