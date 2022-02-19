محافظ أسوان يتابع حركة دخول وخروج جرارات قصب السكر بمدينة كوم امبو

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، حركة دخول وخروج جرارات محصول قصب السكر إلى مصانع كوم أمبو، بإجمالى ألف جرار يومياً، ووجه باتستكمال منظومة الإصحاح البيئى للمصنع من خلال استكمال خطة تركيب المراجل، لتصل إلى 4 مراجل، مما سيسهم فى خفض نسب التلوث، مشددا على دراسة العمل على إدخال الغاز الطبيعى لخدمة مصنع السكر، وأيضاً للأنشطة السكنية والتجارية.





وأكد المحافظ أن كم المشاكل وتحديات القمامة والإشغالات والباعة الجائلين، ومواقف السيرفيس العشوائية، وتوفير الخدمة الصحية بمدينة كوم امبو، فضلاً عن العمل على إدخال خدمة الغاز الطبيعى، تأتى ضمن قمة أولويات العمل داخل مدينة كوم أمبو، حيث ستشهد المرحلة الحالية حلول جذرية وواقعية لتحسين مستوى معيشة أهالى المدينة والقرى المحيطة بها.

وشدد على رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بمنع إلقاء أى تراكمات للقمامة والمخلفات داخل الكتلة السكنية، وخاصة أنه سيتم إقامة محطتين وسيطتين متحركتين، تضم كل منها حاويات كبيرة وزن 50 طنا، بدعم من وزارة التنمية المحلية بقيادة محمود شعراوى وذلك ضمن منظومة الإرتقاء بالبنية التحتية للمخلفات الصلبة موجهاً بسرعة البدء فى إنشاء مجمع مواقف السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ليستوعب حوالى 500 سيارة ميكروباص من أجل القضاء بشكل جذرى على الإختناقات المرورية والمواقف العشوائية.

وكلف المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات وخاصة فى شوارع بورسعيد والطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، ليتوازى ذلك مع إنشاء سوق حضارى كبير، بجانب سوق أخر لليوم الواحد بديلاً عن سوق الخميس بمساحة 75 ألف م2 لإستيعاب الباعة الجائلين والقضاء على العشوائية.

وخلال زيارته الميدانية لمدينة كوم أمبو، تفقد محافظ أسوان مشروع تطوير وتوسعات مستشفى كوم أمبو المركزى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 85 % ليشمل إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القديم بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه، مؤكداً على أهمية سرعة الأنتهاء من مشروع التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة حيث سيكون المبنى الجديد بسعة 139 سريرا، بجانب 6 غرف عمليات، بالإضافة إلى 15 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، علاوة على 40 حضانة أطفال، فضلاً عن قسم الغسيل الكلوى بطاقة 38 ماكينة غسيل كلوى.

واختتم محافظ أسوان جولته بالمتابعة الميدانية لحملة إزالة إحدى التعديات على أرض زراعية وجسر ترعة بقرية الكفور بمساحة 500 م2، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مجلس المحافظين الأخير، مشدداً على إبلاغ الجهات المختصة بالبيانات والرقم القومى لصاحب التعدى محمد عبد المجيد سيد حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حرمانه من الدعم التموينى والحكومى بجميع أشكاله.