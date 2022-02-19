متحدث الصحة: نستخدم تكنولوجيا mRNA لفك شفرة كورونا وإنتاج اللقاحات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللقاحات تصنع بمجموعة من الطرق التقليدية المعتادة، حيث يتم استخدام لقاح ميت أو مضعف، مبينا: "نجلب فيروس ونميته في المختبر أو نضعفه، ويتم استخدام هذا الفيروس الميت أو المضعف كلقاح لتحفيز الجهاز المناعي، وهي طريقة".
أضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الطريقة الثانية للقاحات، تتم عن طريق جزء من الخلية كناقل للفيروس، ويتم وضع جزء من الفيروس عليها، أما النوع الثالث يتم استخدام الحمض النووي mRNA وهذا أحدث الطرق في تصنيع اللقاحات.
وأوضح حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قائلا: "الـ mRNA هو الحمض الذي يرسل الصفات الوراثية للخلية، ويتم استخدامه كوسيلة تستطيع بها الخلايا المناعية أن تفك شفرة الفيروس، وهذا يتم استخدامه في مصر حاليا جراء توفير هذه التكنولوجيا".
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