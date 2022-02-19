السبت، 19 فبراير 2022 08:23 مـ الأخبار السبت، 19 فبراير 2022 08:10 مـ بتوقيت القاهرة السبت، 19 فبراير 2022 الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية دوت الخليج نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد عن تعطيل الدراسة غدا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2022 - دوت الخليج × Header × Footer

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