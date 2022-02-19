نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتورعبدالعزيز فتحي عبده

تنعي النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد العزيز فتحي عبده استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا و عيادات إبن لقمان بالتأمين الصحي والذي توفي بعزل مستشفي المنصورة الدولي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء .



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