/680340/الزمالك-يتعادل-مع-ساجرادا-بدون-أهداف-بدوري-أبطال-أفريقيا

انتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.

وهاجم الزمالك بشراسة من عدد هجمات منظمة عن طريق شيكابالا وبن شرقي وأوباما.

وفي الدقيقة 77 هدد ساجرادا مرمى الزمالك في ثلاثة كرات متتالية، ولكن تألق أبو جبل وقام بالتصدي لهم وحافظ على نظافة شباك الزمالك.

وحاول الزمالك بعدها أن يسجل، وفي الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع سدد عمر السعيد كرة كانت أن تسكن الشابك ولكن ترطدم بالعارضة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يحقق ساجرادا أول نفطة له بالمجموعة ويحتل المركز الرابع.

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش و احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور و محمد عبد الغني ويوسف أوباما وشيكابالا وسيسيه في خط الوسط

سيف الجزيري في خط الهجوم

البدلاء :- محمد عواد و محمد عبد الشافي و عبد الله جمعه و محمد طارق و ماجد هانى و اسلام جابر و عمر السعيد و محمد اوناجم و اشرف بن شرقي