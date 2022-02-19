موعد طرح أغنية «مع نفسي» لـ رامي صبري

يستعد المغني رامي صبري لـ طرح أغنية جديدة له والتي تحمل اسم “مع نفسي”، والأغنية ستكون بالتعاون مع المنتج مصطفى إسماعيل، ومن المقرر طرحها غدًا الأحد الموافق 20 من شهر فبراير.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل طرح أغنية رامي صبري الجديدة “مع نفسك” وذلك خلال السطور القادمة.

رامي صبري يروج لـ أجدد أغانيه

وشارك المطرب رامي صبري متابعيه عددًا من الصور من الأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، واكتفى بالتعليق على هذه الصور قائلًا: صور من كليب أغنيتي الجديدة مع نفسي.. قريباً.

ويتعاون رامي صبري في أغنيتة الجديدة “مع نفسي” مع الملحن عزيز الشافعي والموزع أسامة الهندي، بالإضافة إلى المنتج مصطفى إسماعيل.

رامي صبري يهدي أغنية لمنتخب مصر

وفي سياق آخر، قد طرح الفنان رامي صبري في أولى ساعات يوم 7 فبراير أغنية جديدة باسم مكانك فوق، إهداءًا لأبطال منتخبنا المصري، الذي قدموا أداءًا بطوليًا في مباريات كأس الأمم الإفريقية، ونشرها من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحصلت على أكثر من 2000 مشاهدة على يوتيوب، خلال الساعات الأولى لطرحها، من كلمات منة القيصي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس توما.

كلمات أغنية مكانك فوق

جدع.. ومن يومك تقول وتقوم وتعمل بدع

ما دي عوايدك ودي إرادتك

فوق انت تقولي مين قدك

ومين زيك هنا لوحدك مكانك فوق

جدع.. تعبت كتير ودا وقت صوتك يتسمع

ودي علينا خلاص جينا ما هو احنا اتشافنا بعنينا

ماعدينا وغنينا بعلو الصوت

ياما قابلنا.. قولنا وقدرن

في العالي طرنا لمكانا فوق

دي مش جديدة.. تبان بعيدة

لكن علينا دا احنا الملوك.

رامي صبري يدعم المنتخب الوطني

وكان المغني رامي صبري قد دعم المنتخب بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمت الفوز للمنتخب السنغالي، ونشر صورة للاعبي المنتخب على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكتب عليها:”رجالة شرفتونا قدام العالم”.

هذا وقد حققت أغنية رامي صبري الجديدة والتي أتت بعنوان “هموت من غيرها” نجاح كبير جداًَ حيث تصدرت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.