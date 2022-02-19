/680343/النائب-عاطف-المغاورى-قانون-الاحوال-الشخصية-تم-وقف-مناقشته-بسبب-الخلاف-الكبير

أكد النائب عاطف المغاورى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية تم وقف مناقشته بسبب الخلاف الكبير وحالة الجدل التى حدثت وقتها، وكان الهدف منه هو ضمان الحقوق للطرفين , فالمعاملات بين الاطراف لا يعتد بها الا لو كانت موثقة ولا يؤخذ بالنوايا.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (صالة التحرير) على قناة "صدى البلد" وضرب مثالا بزوج طلق زوجته دون ان يوثق الطلاق ومات هذا الزوج، فما هو ميراث الزوجة وقتها هل ميراث زوجة أم مطلقة، وبالتالى عند التوثيق سياخذ كل طرف حقه وكان هذا سببا لطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الامر. النائب عاطف المغاورى: قانون الاحوال الشخصية تم وقف مناقشته بسبب الخلاف الكبير وبالنسبة للازهر الشريف وعلاقته بهذا القانون قال مغاورى ان الازهر فى اعداد هذا القانون يؤخذ برايه فقط ولا يقدم مشروع قانون حسب الدستور.

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